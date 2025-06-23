  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер о руководстве команд: «Раньше в «Ф-1» были сильные личности, сейчас в основном ты видишь эффективных менеджеров»
1

Кристиан Хорнер о руководстве команд: «Раньше в «Ф-1» были сильные личности, сейчас в основном ты видишь эффективных менеджеров»

Хорнер оценил изменения в руководстве команд «Ф-1».

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, какие перемены произошли в «Формуле-1» за последние 25 лет, отметив то, что раньше среди руководителей команд было много сильных личностей и настоящих лидеров. В то время как сейчас в командах зачастую руководят менеджеры, задача которых просто эффективно вести бизнес.

«Когда я только пришел в «Формулу-1», то за столом [переговоров] сидели такие люди, как Берни и Макс Мосли (экс-президент ФИА). «Маклареном» руководил Рон Деннис, «Уильямсом» – Фрэнк Уильямс, «Феррари» руководил Жан Тодт, а «Рено» Флавио Бриаторе. Когда я начинал, из «Ф-1» еще не ушел Эдди Джордан. В общем я говорю о том, что все это были очень сильные личности и фигуры.

И да, у нас всегда возникла какие-то разногласия, но этих людей объединяло умение разделять то, что будет правильным для «Формулы-1» как спорта, а что для бизнеса.

В то же время, когда ты сейчас оглядываешь комнату переговоров, то за исключением нескольких человек видишь в основном эффективных менеджеров.

Соперничества же были всегда. Например, Жан Тодт и Рон Деннис никогда особо не сходились во взглядах, но между людьми всегда присутствовало взаимное уважение. То, чего в современной «Ф-1» порой не хватает», – рассказал Хорнер.

Главные инновации в истории «Ф-1»: болид с шестью колесами и еще 9 гениальных решений

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
logoЭдди Джордан
logoРед Булл
logoРено
logoФИА
logoКристиан Хорнер
logoЖан Тодт
logoФеррари
logoБерни Экклстоун
logoМакларен
logoРон Деннис
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
logoМакс Мосли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Вы тратите кучу времени и денег на разработку болида, а потом вам добавляют 10 кг балласта». Тото Вольфф – о гонках WEC
51 секунду назад
Антонелли закончил школу через неделю после первого подиума в «Ф-1»
645 минут назадФото
Лео Туррини: «Феррари» должна либо продлить контракт с Вассером без всяких «если» и «но», либо заменить его как можно скорее»
1сегодня, 10:34
«Ферстаппена интересуют победы, а не деньги». Пилот симулятора «Астон Мартин» Хункаделья уверен, что Макс останется в «Ред Булл»
1сегодня, 10:01
Нико Хюлькенберг: «Возвращение в «Ф-1» в 2023-м – как встреча с новой девушкой. Я все еще влюблен»
сегодня, 09:14
Ландо Норрис: «Хэмилтон стал причиной, по которой я увлекся «Ф-1»
6сегодня, 08:35
Боттас выложил видео с «Кадиллаком»: «Классное сиденье, я был бы не против». Валттери – претендент на место в новой команде «Ф-1»
2сегодня, 07:55Видео
Габриэл Бортолето: «Расселл не заработал ни одного очка в дебютном сезоне, но сейчас никто об этом не вспоминает»
7сегодня, 07:29
Палоу одержал 6-ю победу в 9 гонках «Индикара», Шварцман сошел на «Роуд Америка»
1сегодня, 06:50
Ральф Шумахер: «Единственная проблема Норриса находится у него в голове»
14вчера, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото