Кристиан Хорнер о руководстве команд: «Раньше в «Ф-1» были сильные личности, сейчас в основном ты видишь эффективных менеджеров»

Хорнер оценил изменения в руководстве команд «Ф-1».

Босс «Ред Булл » Кристиан Хорнер поделился мнением о том, какие перемены произошли в «Формуле-1» за последние 25 лет, отметив то, что раньше среди руководителей команд было много сильных личностей и настоящих лидеров. В то время как сейчас в командах зачастую руководят менеджеры, задача которых просто эффективно вести бизнес.

«Когда я только пришел в «Формулу-1», то за столом [переговоров] сидели такие люди, как Берни и Макс Мосли (экс-президент ФИА ). «Маклареном » руководил Рон Деннис, «Уильямсом» – Фрэнк Уильямс, «Феррари» руководил Жан Тодт, а «Рено» Флавио Бриаторе. Когда я начинал, из «Ф-1» еще не ушел Эдди Джордан. В общем я говорю о том, что все это были очень сильные личности и фигуры.

И да, у нас всегда возникла какие-то разногласия, но этих людей объединяло умение разделять то, что будет правильным для «Формулы-1» как спорта, а что для бизнеса.

В то же время, когда ты сейчас оглядываешь комнату переговоров, то за исключением нескольких человек видишь в основном эффективных менеджеров.

Соперничества же были всегда. Например, Жан Тодт и Рон Деннис никогда особо не сходились во взглядах, но между людьми всегда присутствовало взаимное уважение. То, чего в современной «Ф-1» порой не хватает», – рассказал Хорнер.

Главные инновации в истории «Ф-1»: болид с шестью колесами и еще 9 гениальных решений