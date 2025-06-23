Ландо Норрис: «Хэмилтон стал причиной, по которой я увлекся «Ф-1»

Норрис сообщил, что подсел на «Ф-1» благодаря Хэмилтону.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал о героях детства из MotoGP и «Формулы-1» – Валентино Росси и Льюисе Хэмилтоне .

«Одними из лучших моментов детства были гонки Росси. Я все еще хочу попробовать себя на двух колесах!

Росси был тем человеком, за которым я следил ребенком. Он меня вдохновлял. Я помню множество его отличных сражений со Стоунером , борьбу с Лоренсо в Барселоне – все эти гонки.

Когда я начал смотреть «Формулу-1», то болел за Льюиса Хэмилтона. Льюис гонял за «Макларен» и в каком-то смысле стал причиной, по которой я вообще увлекся «Формулой-1», – признался британец.

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