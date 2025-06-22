Ральф Шумахер: «Единственная проблема Норриса находится у него в голове»

«Макларен» уже сделал ставку на Пиастри – считает Ральф Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о положении в «Макларене » после Гран-при Канады.

Немец считает, что в «Макларене» негласно уже сделали ставку на Оскара Пиастри в стремлении выиграть чемпионский титул 2025 года. В то время как Норрису, по мнению Шумахера, не хватает стабильности.

«Я считаю, что внутри команды решение уже принято – и что в кампании по завоеванию титула «Макларен» сделает ставку на Пиастри.

Ландо показал, что у него слишком много слабых сторон, и он слишком часто ошибается, в том числе на его счету нелепое столкновение с Пиастри в Канаде. Да, он извинился, показав, каким хорошим человеком является. Но толку от этого мало, потому что хорошие парни редко выигрывают титулы.

При этом в одном Норрису точно стоит отдать должное – в гонке он снова был быстрее Пиастри. Ему не удалось этого в квалификации, но в гонке догнал напарника и просто смотрелся лучше. Он по-прежнему быстр, особенно в гонке. У Норриса есть это особое умение чувствовать состояние шин и правильно с ними работать. Во времена Алена Проста за такие умения называли «профессором». Единственная проблема Ландо находится в него в голове», – рассказал Шумахер.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?