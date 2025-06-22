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Фернандо Алонсо о лидерстве «Макларена»: «Я ожидал очень плотную борьбу за титул»

Алонсо не ждал доминирования «Макларена» в сезоне-2025.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что в нынешнем году ожидал более плотную борьбу за победу в чемпионате, и что эту борьбу между собой будут вести представители сразу нескольких команд.

При этом Алонсо не исключает, что во второй половине сезона преимущество «Макларена» – чьи пилоты 7  из 10 прошедших гонок, – может сойти на нет.

«Да, я в некоторой степени удивлен. Я ожидал очень плотной борьбы за титул. И плотность в пелотоне действительно очень высока, а отрывы минимальны. Просто лидирующая сейчас команда, «Макларен», смогла немного оторваться от всех остальных.

Так что да, нынешняя ситуация немного удивляет. Но, с другой стороны, чемпионат будет длинным. Как мы уже видели на примере двух последних сезонов, во второй половине чемпионата доминирование лидирующей команде совсем не гарантировано.

Да, в первой половине сезона «Макларен» доминирует. Посмотрим, что будет во второй половине сезона. Но да, прямо сейчас «Макларен» – это ориентир для всех остальных», – рассказал Алонсо.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМакларен
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