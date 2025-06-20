Ральф Шумахер: «Норрису нужно очистить голову и заниматься тем, в чем он хорош – быстро гонять»

Шумахер призвал «Макларен» ослабить давление на Норриса.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Ландо Норрису хватает скорости для того, чтобы выиграть чемпионат. И что для этого ему самому стоит меньше думать о побочных вещах и сосредоточиться непосредственно на гонках, а команде не отвлекать его постоянными советами.

«Норрису нужно очистить голову и просто заниматься тем, в чем он действительно хорош – быстро гонять за рулем болида. Потому что это он делать умеет – и очень хорошо. По чистой скорости в Монреале он был даже быстрее Пиастри, но допустил пару ключевых ошибок – сначала в квалификации, а потом и в гонке.

Как мне кажется, он чувствует, что находится под слишком пристальным наблюдением, и это касается в том числе и его команды. Бросается в глаза то, как инженеры постоянно дают ему какие-то подсказки по радио. В будущем им не стоит так часто это делать – просто дайте парню погонять», – рассказал Шумахер.

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