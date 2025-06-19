Гюнтер Штайнер о протесте «Ред Булл»: «Действительно мелко, но я бы пользовался любыми возможностями»

Штайнер согласился с уничижительной оценкой протеста «Ред Булл» от Вольффа.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о протесте, который «Ред Булл» подал против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла после Гран-при Канады .

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф назвал решение соперников «мелким», «жалким» и «стыдным».

«Я считаю, это действительно было мелко, так как не думаю, что Джордж вел какую-то игру за машиной безопасности и превысил расстояние в десять корпусов. Я только что посмотрел видео: он не проводил брейк-тест, поскольку [Ферстаппен] не находился за ним. Да, Макс его обогнал, но это не был брейк-тест.

Все произошло за машиной безопасности, и, на мой взгляд, не было никакой опасности или чего-то подобного.

Мы всегда пытаемся создать джентльменские соглашения в любом спорте. Они просто не работают, поскольку джентльменов нет. С джентльменами они бы работали, но как джентльменское соглашение может работать без джентльменов?», – сообщил Штайнер в подкасте The Red Flags.

Штайнер подчеркнул, что поступил бы так же на месте «Ред Булл»:

«Я бы пользовался любыми возможностями, сделал бы все, чтобы добиться результата. «Ред Булл» попытался, а потом ему сказали, что это мелко. Конечно, команде все равно на такие замечания – она попыталась, но не получилось.

Но если бы «Ред Булл» не пытался, а оказалось бы, что команда права – почему бы не попробовать?»

Тото Вольфф назвал «мелким» и «стыдным» протест «Ред Булл»: «Кто это решает? Не Ферстаппен, 100 процентов, он настоящий гонщик»

Лидер «Мерседеса» провоцировал Ферстаппена на дисквал? «Ред Булл» подал протест – но проиграл