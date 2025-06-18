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Тото Вольфф о серии поломок двигателей «Мерседеса»: «Уверен, мы во всем разберемся»

В «Мерседесе» уже занимаются поиском причины поломок двигателей.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что у него пока нет объяснений такой частоте поломок двигателей немецкой компании в этом сезоне.

Силовые установки «Мерседеса» в «Ф-1» всегда отличались высокой надежностью, однако в нынешнем сезоне они уже несколько раз ломались.

На этапе в Имоле мотор отказал на болиде Андреа Кими Антонелли, что закончилось аварией и сходом. На Гран-при Монако неполадки в работе двигателя возникли на болиде «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а на прошедшем недавно Гран-при Канады из-за проблем с двигателем с дистанции гонки сошел пилот «Уильямса» Алекс Албон.

«Как мне кажется, с самого начала гибридной эры наши двигатели всегда были на высоте – надежными и мощными. Сейчас идет последний год действия данного технического регламента, все внимание направлено на подготовку к следующему сезону, и наше моторное подразделение занимается устранением проблем с надежностью моторов, которые сейчас имеются.

И если обратиться к статистике, то процент поломок наших двигателей за все эти годы был минимальным. Так что нам нужно разобраться в том, что случилось в последних гонках. Я не знаю, что именно за поломка возникла на «Уильямсе» Алекса Албона, но я уверен, что мы во всем разберемся», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoТото Вольфф
Гран-при Канады
logoАлександр Албон
Гран-при Монако
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoАстон Мартин
logoУильямс
logoФернандо Алонсо
Гран-при Эмилии-Романьи
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