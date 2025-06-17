Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сражается за титул до конца. Если кто и способен отыграться, то Ферстаппен»

В «Ред Булл» считают, что у Ферстаппена остались шансы защитить титул.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер стал оптимистичнее оценивать борьбу Макса Ферстаппена за пятое чемпионство после того, как на Гран-при Канады нидерландец претендовал на победу и опередил основных соперников из «Макларена ».

«Даже половины сезона не прошло. В Барселоне мы провели хороший уик-энд, выиграли в Имоле несколько гонок назад, а в воскресенье увидели, что возможно все.

Просто надо постоянно быть рядом. Чемпионат длинный. Мы вовсе не сдались и сражаемся до самого конца. Если какой-то человек и способен [отыграться], то это, безусловно, Макс», – подчеркнул босс.

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