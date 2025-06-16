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Тото Вольфф о столкновении Норриса с Пиастри: «Главный фокус в том, чтобы разработать правила ведения борьбы»

Вольфф оценил сложность ситуации «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказал свое мнение о столкновении Ландо Норриса с Оскаром Пиастри на Гран-при Канады, вспомнив, что и в истории немецкой команды были похожие случаи, когда за титул боролись Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

«Я и сам был непосредственным участником подобных событий. И да, это действительно сложно, потому что гонщики по умолчанию запрограммированы и настроены на одну цель – победу в чемпионате. И особенно это проявляется в «Формуле-1».

И главный фокус здесь в том, чтобы разработать правила ведения борьбы – так, как вы это хотите видеть. Но в данном случае ситуация усложняется и положением в Кубке конструкторов. Ведь обычно команда может возразить своим пилотам, заявив: «Нам нужно выиграть Кубок конструкторов – а значит, зарабатывать как можно больше очков».

Но в данном случае «Макларен» настолько сильно оторвался от всех в Кубке конструкторов, что вопрос о победителе командного зачета уже не стоит. Так что да, это делает ситуацию непростой.

При этом по характерам гонщики [«Макларена»] сильно отличаются от выступавших за «Мерседес» пилотов. И чтобы научиться работать с такими гонщиками, нужен сильный менеджмент. Но мы научились этому на собственном опыте – и я уверен, что и в «Макларене» с этим справятся», – рассказал Вольфф.

Мегапровал «Макларена» в Канаде: напарники не поделили прямую

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Канады
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoТото Вольфф
logoНико Росберг
logoМерседес
logoФормула-1
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