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«В результате вся правая часть днища болида была повреждена». Льюис Хэмилтон – о том, как сбил сурка на Гран-при Канады

Хэмилтон задавил сурка в гонке в Канаде – это повредило болид.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что с учетом всех обстоятельств может быть более или менее доволен результатом.

Примерно после 13-го круга Хэмилтон начал жаловаться команде на ухудшение работы болида. Как выяснилось, причиной стало то, что Льюис при проезде по одну из участков трассы задавил сурка – что в итоге привело к повреждению днища и потерей болида 20 пунктов прижимной силы.

«На самом деле, вплоть до этого инцидента все складывалось неплохо. Я хорошо стартовал, удержал позицию, держался в одном темпе с соперниками, хорошо работал с шинами. Так что да, в тот момент я был настроен оптимистично. Но потом…

Понятно, что я не видел, как именно это произошло. Но потом мне сообщили, что я задавил сурка. И это просто ужасно. Ведь я очень люблю животных. Так что да, все это очень печально. Раньше со мной такого никогда не происходило на этой трассе.

Но да, в результате случившегося вся правая часть днища болида оказалась повреждена. Так что да, это непросто.

К тому же, с учетом того, что где-то в середине гонки у нас возникли проблемы еще и с тормозами. А также мы, вероятно, немного затянули с моментом пит-стопа и в результате вернулись на трассу, попав в трафик. В общем одно следовало за другим.

Так что с учетом проблем с тормозами я рад тому, что вообще сумел добраться до финиша и заработать несколько очков», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Канады: двойной подиум «Мерседеса», самоуничтожение «Макларена», сурок подбил Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Канады
logoФеррари
logoФормула-1
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