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Фернандо Алонсо о 6-м месте в квалификации: «Мало кто выступил лучше, если не считать Ферстаппена и Расселла»

Алонсо высоко оценил собственное выступление в квалификации в Монреале.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал шестым в квалификации к Гран-при Канады, однако полагает, что поборется лишь за восьмую позицию в гонке.

«Я очень доволен. Теперь у нас хорошая управляемость, хорошие ощущения в болиде. В начале года, пожалуй, было сложнее.

Сейчас хороший период, надо им пользоваться, пока возможно, и подтвердить это в гонке очками.

Максимальной скорости нам не хватает, определенно. Но мы были быстрыми весь уик-энд, находились между шестой и седьмой позициями. Не думаю, что мы сильно отстаем по темпу, однако позади Норрис и Леклер – немного нереалистично ожидать, что мы финишируем выше.

В своей голове я как будто стартую восьмым, уже позади них. Посмотрим, получится ли удержать восьмую или девятую строчку. Особенно это важно после того, как в Барселоне Хюлькенберг финишировал пятым, и «Заубер» обогнал нас в Кубке конструкторов. Надо отыграть эту позицию.

В этом году нам не особо важно, станем ли мы седьмыми, восьмыми или пятыми в Кубке конструкторов. Мы не сражаемся за чемпионство, так что без разницы.

Но я все равно доволен. Считаю, сегодняшнее выступление было на хорошем уровне, на высочайшем уровне. Ферстаппен стал вторым, так что, если не считать Ферстаппена и Расселла, мало кто выступил лучше, на мой взгляд. Это всегда приятно. Если не борешься за титул или за подиум, появляются сомнения в себе – сейчас ощущения хорошие.

Мы стартуем шестыми, а здесь на четной стороне чуть больше сцепления, чем на нечетной. Посмотрим, получится ли атаковать Хэмилтона на старте. Мы знаем, что потом потеряем кое-какие позиции – мы не показываем темп Норриса или «Феррари» – но, надеюсь, не слишком много.

В Канаде много стратегической борьбы, стены близко, и потребуется предельная концентрация», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» в эфире DAZN.

Битва четырех команд за поул «Ф-1» в Канаде: Норрис и Леклер в нокауте, Расселл в восторге

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
logoФернандо Алонсо
Гран-при Канады
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
Гран-при Испании
logoМакс Ферстаппен
logoНико Хюлькенберг
logoФеррари
logoФормула-1
logoЗаубер
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
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