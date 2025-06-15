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Юки Цунода назвал «нелепым» штраф за обгон под красными флагами: «Я думал, что от болида Пиастри отлетит шина. Не знаю, чего от меня хотели»

Цунода категорически не согласен с суровым наказанием в квалификации.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода завершил 11-м квалификацию к Гран-при Канады, но начнет гонку 20-м из-за штрафа в виде потери десяти позиций.

В практике японец обогнал соперника из «Макларена» Оскара Пиастри под красными флагами. Пиастри ехал со скоростью 86 км/ч после удара об ограждение.

«Не думаю, что я заслужил такой штраф – не знаю, что я должен был делать.

Конечно, я видел Оскара, который ехал слева, и понимал, что под красными флагами нельзя обгонять. Но ехать за Оскаром, за поврежденной машиной – это все равно что просто ждать, когда в тебя влетят обломки.

Я видел, как покрышка ушла вбок, и думал, что шина отлетит. Разумеется, я это знал, поэтому сместился максимально вправо. Я проверил машину впереди Оскара, машину позади себя, убедился, что никого нет.

Я сместился максимально влево, совершая обгон, и сделал это на разумной скорости – в 170 км/ч. Это скорость вдвое меньше обычной, и я получил штраф. На мой взгляд, потеря десяти позиций – просто нелепо. Не знаю, чего от меня хотели.

Видимо, от меня хотели, чтобы я оставался позади Оскара и не обгонял. Но, как я считаю, это означало бы просто надеяться, что обломки в тебя не влетят.

Я это не понимаю, особенно с учетом того, что болид был поврежден и ехал очень медленно. Не считаю, что я заслужил потерю десяти позиций.

Это очень разочаровывает. Пожалуй, с учетом всех обстоятельств, с учетом случившегося в третьей практике, 11-е место [в квалификации] – худший результат. Конечно, это совсем не здорово. Но это не 20-я позиция. Я не так уж часто стартую 20-м, особенно в последние два года. Мне вообще это не нравится. Но что есть, то есть. Пора отыгрывать места», – подвел итоги сессии Юки.

Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон под красными флагами в практике

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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