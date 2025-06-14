Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон под красными флагами в практике

Стюарды сурово наказали Цуноду за нарушение режима красных флагов.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода получил штраф в виде потери десяти позиций на старте Гран-при Канады.

Японский гонщик обогнал Оскара Пиастри в режиме красных флагов в третьей практике. Пилот «Макларена » двигался на низкой скорости после контакта со стеной.

Стюарды посчитали, что у Цуноды не было достаточных причин для обгона соперника.

Юки также заработал два штрафных балла – первые для себя за последний год.

Гран-при Канады-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й