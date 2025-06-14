Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон под красными флагами в практике
Стюарды сурово наказали Цуноду за нарушение режима красных флагов.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода получил штраф в виде потери десяти позиций на старте Гран-при Канады.
Японский гонщик обогнал Оскара Пиастри в режиме красных флагов в третьей практике. Пилот «Макларена» двигался на низкой скорости после контакта со стеной.
Стюарды посчитали, что у Цуноды не было достаточных причин для обгона соперника.
Юки также заработал два штрафных балла – первые для себя за последний год.
Гран-при Канады-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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