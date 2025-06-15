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Аджар потерял три позиции на старте Гран-при Канады за блокировку Сайнса

Судьи наказали Аджара за блокировку «Уильямса» в Канаде.

Пилот «Рейсинг Буллз» квалифицировался девятым на Гран-при Канады, однако потерял несколько позиций после судейского решения.

В первом сегменте возвращавшийся в боксы Аджар оказался на пути проезжавшего собственный круг Карлоса Сайнса и заблокировал испанца в шестом повороте.

Изак отметил, что команда сообщила ему о приближавшемся «Уильямсе» – но затем заявила, что Сайнс бросил свой круг. Хотя пилот «Рейсинг Буллз» видел соперника в зеркалах, он предпочел довериться команде – однако, осознав ошибку, попытался пропустить Карлоса вперед.

Тем не менее судьи сочли действия франко-алжирца за блокировку другого пилота и выдали соответствующий штраф в виде потери трех позиций. В результате Аджар опустился в протоколе на 12-е место.

За счет этого Алекс Албон поднялся на 9-ю строчку, Франко Колапинто стал 10-м, а Нико Хюлькенберг – 11-м.  

Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы – и твой уик-энд разрушен»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
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