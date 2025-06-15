Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы – и твой уик-энд разрушен»

Сайнс остался в ярости после квалификации в Канаде.

Пилот «Уильямса » недоволен действиями Изака Аджара в квалификации к Гран-при Канады. Испанец убежден, что стал 17-м из-за того, что во время решающей попытки на его пути оказался пилот «Рейсинг Буллз ».

«Что ж, меня не волнует, был ли я быстр. Если ты приезжаешь [на Гран-при] и натыкаешься на какого-то парня посреди трассы, что полностью уничтожает твою квалификацию, то это означает, что твой уик-энд разрушен.

Я на 17-м месте, в то время как должен был сегодня бороться за третий сегмент и топ-8 – так что я невероятно расстроен.

Я видел его [Аджара] между третьим и четвертым поворотом. Удивился, что он не ушел в сторону. Я уже потерял десятую или две из-за грязного воздуха. Я тогда подумал: «Ладно, он ведет такую игру, оставляя меня в грязном воздухе».

Это не блокировка, но, возможно, он раздал мне грязный воздух, чтобы попытаться сохранить место во втором сегменте. Вероятно, он был на грани вылета и пытался намеренно оставить меня в грязном воздухе.

Затем при входе в пятый поворот я понял, что он не собирается уходить с дороги, что мне придется поднять ногу с газа и пройти его по внутренней траектории в шестом повороте. Как будто это гонка – очевидно, мне пришлось войти в шестой и седьмой поворот под плохим углом.

Я потерял там еще две-три десятые – в итоге лишился трех-четырех десятых на том круге, что оставило нас в 20 миллисекундах от прохода в Q2. Настолько серьезным перевесом мы обладали сегодня.

По правде говоря, это очень огорчает – но что есть, то есть», – сказал Сайнс .

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

