  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы – и твой уик-энд разрушен»
0

Карлос Сайнс об Аджаре: «Натыкаешься на какого-то парня посреди трассы – и твой уик-энд разрушен»

Сайнс остался в ярости после квалификации в Канаде.

Пилот «Уильямса» недоволен действиями Изака Аджара в квалификации к Гран-при Канады. Испанец убежден, что стал 17-м из-за того, что во время решающей попытки на его пути оказался пилот «Рейсинг Буллз».

«Что ж, меня не волнует, был ли я быстр. Если ты приезжаешь [на Гран-при] и натыкаешься на какого-то парня посреди трассы, что полностью уничтожает твою квалификацию, то это означает, что твой уик-энд разрушен.

Я на 17-м месте, в то время как должен был сегодня бороться за третий сегмент и топ-8 – так что я невероятно расстроен.

Я видел его [Аджара] между третьим и четвертым поворотом. Удивился, что он не ушел в сторону. Я уже потерял десятую или две из-за грязного воздуха. Я тогда подумал: «Ладно, он ведет такую игру, оставляя меня в грязном воздухе».

Это не блокировка, но, возможно, он раздал мне грязный воздух, чтобы попытаться сохранить место во втором сегменте. Вероятно, он был на грани вылета и пытался намеренно оставить меня в грязном воздухе.

Затем при входе в пятый поворот я понял, что он не собирается уходить с дороги, что мне придется поднять ногу с газа и пройти его по внутренней траектории в шестом повороте. Как будто это гонка – очевидно, мне пришлось войти в шестой и седьмой поворот под плохим углом.

Я потерял там еще две-три десятые – в итоге лишился трех-четырех десятых на том круге, что оставило нас в 20 миллисекундах от прохода в Q2. Настолько серьезным перевесом мы обладали сегодня.

По правде говоря, это очень огорчает – но что есть, то есть», – сказал Сайнс.  

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoУильямс
Гран-при Канады
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Канады-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00
33 минуты назад
Аджар потерял три позиции на старте Гран-при Канады за блокировку Сайнса
37 минут назад
Гран-при Канады-2025. Расписание трансляций
538 минут назад
Макс Ферстаппен сорвался на журналиста в ответ на вопрос о возможной дисквалификации: «Это меня бесит»
157 минут назад
Ландо Норрис: «На этой трассе очень легко перестараться даже на 1 процент, чтобы все испортить»
1сегодня, 22:47
Шарль Леклер: «Болид был достаточно хорош, чтобы взять поул – но я все испортил»
2сегодня, 22:25
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что мы сможем побороться и после старта с 5-й позиции»
сегодня, 22:25
Андреа Стелла: «В гонке картина полностью меняется – вот на чем нужно сосредоточиться»
1сегодня, 21:53
Гельмут Марко: «Ред Булл» доволен 2-й стартовой позицией, «Мерседес» гораздо хуже в плане износа шин»
сегодня, 21:52
Ландо Норрис: «Не лучшая квалификация, слишком много ошибок с моей стороны»
сегодня, 21:48
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото