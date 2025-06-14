Тото Вольфф: «Мерседес» определенно может взять поул в Канаде»

Вольфф уверен, что у «Мерседеса» есть шансы на поул в Канаде.

Руководитель «Мерседеса » поделился ожиданиями от квалификации к Гран-при Канады .

«У меня очень хорошие ощущения. Всю сессию [третью практику] мы выглядели хорошо, хотя наш последний отрезок прошел не лучшим образом. Но в конце концов мы всего в двух десятых позади [Ландо] Норриса – а это хорошее начало.

Уверен, мы сможем выйти из первого сегмента без особых проблем. У нас есть темп, чтобы пройти в Q2, хотя придется проехать безупречный круг – это непросто.

Но мы определенно можем взять поул! Всегда нужно сохранять осторожность, чтобы радость не превратилась в печаль. Но болид быстр. Думаю, мы сможем побороться за высокие позиции, но все должно сложиться как надо», – сказал Вольфф .

Визитка «Ф-1» в Канаде – «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?

