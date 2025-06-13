Ланс Стролл: «Я был сильно расстроен – причиной было состояние моего запястья в последних гонках»

Стролл высказался о пропуске гонки в Барселоне.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл , что провел три последние гонки, испытывая боль в правой руке – которая являлась следствием травмы, полученной еще в 2023 году.

Стролл косвенно подтвердил сообщения о том, что перенес вспышку ярости и разбил некоторое оборудование в боксах «Астон Мартин» после квалификации в Барселоне. Но причиной этого было то, что показывать лучшие результаты ему мешала боль.

В итоге Стролл перенес операцию и успел восстановиться к предстоящему Гран-при Канады .

«Да, я был сильно расстроен, безусловно. Но причиной этого было состояние моего запястья в трех последних гонках, начиная с Имолы.

Боль мешала мне управлять болидом. Так что я понимал, что в воскресной гонке мне будет сложно, а может быть и невозможно выступать. И да, в тот момент я был сильно расстроен этим.

Боль беспокоила меня несколько недель, на этапе в Имоле, в Монако. Ну а затем, по ходу уик-энда в Барселоне, боль заметно усилилась.

Тем не менее, я перенес медицинскую процедуру, успел поработать за рулем болида на этой неделе, и чувствовал себя хорошо. Так что я в себе уверен», – рассказал Стролл.

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