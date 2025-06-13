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Джордж Расселл о столкновении с Ферстаппеном: «Так получилось, что мне скорее стоит сказать Максу спасибо»

Расселл удивлен тем, что Ферстаппен признал вину за столкновение.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что не ожидал от Макса Ферстаппена признания вины за столкновение на Гран-при Испании, которое гонщик «Ред Булл» сделал в прессе.

По словам Расселла, он не держит на Ферстаппена никаких обид, особенно учитывая, что в итоге инцидент в Барселоне сыграл на руку ему, а не сопернику.

«Я был немного удивлен тому, что Макс взял на себя ответственность [за столкновение], потому что это на него непохоже. И мы вообще-то случайно встретились с ним в аэропорту пару дней назад.

Но мы даже не обсуждали случившееся. Макс был там с семьей, с новорожденным ребенком, и мы просто поболтали. А потом он был занят тем, что пытался сложить коляску и пропихнуть ее через сканер.

Послушайте, со своей стороны у меня нет претензий. Если бы Макс выбил меня из гонки, то я бы, наверняка, чувствовал себя совсем иначе. Но в итоге так получилось, что действия Макса принесли пользу мне, а ему обошлись дорого. Так что мне скорее стоит сказать ему спасибо», – рассказал Расселл.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Гран-при Канады
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logoФормула-1
Гран-при Испании
logoМерседес
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