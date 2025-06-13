Джордж Расселл о столкновении с Ферстаппеном: «Так получилось, что мне скорее стоит сказать Максу спасибо»

Расселл удивлен тем, что Ферстаппен признал вину за столкновение.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что не ожидал от Макса Ферстаппена признания вины за столкновение на Гран-при Испании , которое гонщик «Ред Булл » сделал в прессе.

По словам Расселла, он не держит на Ферстаппена никаких обид, особенно учитывая, что в итоге инцидент в Барселоне сыграл на руку ему, а не сопернику.

«Я был немного удивлен тому, что Макс взял на себя ответственность [за столкновение], потому что это на него непохоже. И мы вообще-то случайно встретились с ним в аэропорту пару дней назад.

Но мы даже не обсуждали случившееся. Макс был там с семьей, с новорожденным ребенком, и мы просто поболтали. А потом он был занят тем, что пытался сложить коляску и пропихнуть ее через сканер.

Послушайте, со своей стороны у меня нет претензий. Если бы Макс выбил меня из гонки, то я бы, наверняка, чувствовал себя совсем иначе. Но в итоге так получилось, что действия Макса принесли пользу мне, а ему обошлись дорого. Так что мне скорее стоит сказать ему спасибо», – рассказал Расселл.

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