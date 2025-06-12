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Изак Аджар: «В данный момент я не чувствую себя готовым к переходу в «Ред Булл»

Аджар не готов к переходу в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал, что пока не готов попробовать свои силы в команде «Ред Булл».

«Безусловно, в данный момент я не чувствую себя готовым к переходу в «Ред Булл», это факт. Думаю, для меня было бы здорово продолжать получать опыт там, где я есть. Потому что сейчас я наслаждаюсь каждым гоночным уик-эндом и очень многому учусь.

Мне очень нравится управлять этим болидом, так что посмотрим, что случится в будущем. Будучи пилотом молодежной системы «Ред Булл», нынешняя траектория развития мне кажется нормальной.

Чего мне сейчас не хватает, чтобы сделать этот шаг? Ну, вероятно, мне не хватает опыта за рулем трудных в управлении болидов. Пока же я всегда выступал за рулем болидов, которые были очень стабильными и которыми было не так сложно управлять. У меня не было уик-эндов, когда моя машина работала ужасно. Передо мной пока не стояло задачи попытаться вытащить машину с нуля на хороший уровень по ходу уик-энда», – рассказал Аджар.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoИзак Аджар
logoРейсинг Буллз
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