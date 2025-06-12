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Ландо Норрис: «Выступления Пиастри не удивляют – знаю, на что Оскар способен, как талантлив»

Норрис рассказал, как относится к лидерству Пиастри в «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, удивляют ли его выступления напарника Оскара Пиастри в 2025 году.

Австралиец возглавляет чемпионат и опережает Ландо на десять очков.

«Я бы так не сказал. Если бы я наблюдал со стороны, то согласился бы на 100 процентов.

Я не удивлен, потому что знаю, что он за гонщик. Я знаю, на что он способен. Знаю, как он талантлив, и, пожалуй, вижу это лучше, чем кто-либо еще.

Я смотрю на то, как он работает ступнями и руками, как управляет болидом, и, наверное, могу дать более точный ответ, чем любой человек со стороны», – объяснил британец.

Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри подходят к соперничеству внутри команды со всей ответственностью»

Журналист Бенсон: «Норрис и Пиастри пока далеко не враждующие Мэнселл и Пике, упустившие титул в борьбе с Простом в 1986-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
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