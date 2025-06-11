Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри подходят к соперничеству внутри команды со всей ответственностью»

Стелла доволен действиями Норриса и Пиастри.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла рассказал, что в коллективе довольны тем, как Ландо Норрис и Оскар Пиастри ведут борьбу друг с другом, не нарушая правила и принципы, установленные командой – несмотря на то, что оба являются претендентами на победу в чемпионате.

«Управлять ситуацией и работать с двумя гонщиками, которые выступают за одну команду, у которых есть быстрые машины, и которые борются за победу в чемпионате – это всегда непросто.

Тем не менее, выбранный «Маклареном» подход пока позволяет обоим гонщикам демонстрировать свое мастерство, скорость, и пока команда показывает хорошие выступления.

И брифинги перед гонкой не становятся тяжелее. Обсуждения проходят так же, как и раньше. Поскольку и так понятно, что когда два ваших гонщика стартуют рядом друг с другом, а впереди ждет 800-метровый рывок к первому повороту (на трассе в Барселоне), вам нужно проговорить и обсудить каждую деталь возможной борьбы пилотов друг с другом.

Но пока мы можем быть только благодарны Ландо и Оскару, которые подходят к этому соперничеству внутри команды со всей ответственностью. И четко следуют нашим принципам и правилам», – рассказал Стелла.

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