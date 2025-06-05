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Валттери Боттас: «Ред Булл» знает, что я свободен на сезон-2026»

Боттас порассуждал о потенциальном переходе в «Ред Булл» или другую команду.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о возможном возвращении на решетку в 2026 году.

Финн готов рассмотреть вариант с «Ред Булл», хотя в прошлом переговоры с командой срывались.

«Все быстро закончилось, потому что определенные люди или человек в «Ред Булл» по какой-то причине не является моим большим фанатом.

Не знаю, смотрит ли команда за пределы своей академии. Там столько гонщиков, есть также юниорский коллектив.

Там тяжело, ведь болид не кажется простым в управлении. Разумеется, Макс [Ферстаппен] справляется. Он действительно выжимает все из машины. А напарник, кем бы он ни был, смотрится не очень. Но не знаю. Наверное, нужен пилот с опытом, чтобы быстро управлять этой машиной.

Это всего лишь мое предположение, но, думаю, в команде знают, что я хочу гоняться, знают, что я свободен на следующий сезон. Но я не курсе того, какой там настрой в этом плане», – заявил Боттас в подкасте Beyond The Grid.

Валттери также высказался об «Альпин»:

«Там выбрали силовые установки «Мерседеса» на будущее – на мой взгляд, это хорошее решение. В этом году команда ищет второго пилота, и, думаю, следующие гонки покажут, как будет развиваться ситуация.

Опыт всегда является плюсом, но в этом спорте много политики. К примеру, у меня нет десяти миллионов, чтобы заплатить за место. Все зависит от команды. У меня также есть некоторые личные партнеры, которые могли бы со мной прийти – но не до такой степени, как у некоторых других пилотов».

Валттери поделился мнением и о своих шансах занять одно из мест в «Кадиллаке» – 11-й команде, которая присоединится к «Формуле-1» в 2026 году.

«Я чувствую, что с учетом того, как прошли два последних года – это не тот способ, которым я бы хотел завершить карьеру. При этом в конце прошлого сезона – в некоторых квалификациях и гонках, – я чувствовал, что выступал на высочайшем уровне за карьеру.

Я не чувствую в себе какой-то деградации гоночных умений. Вот почему я хочу продолжать гоняться. Мы все люди, мы все стареем, но я в себе этого не чувствую.

Не думаю, что в «Кадиллаке» сильно спешили с выбором состава пилотов. Они главным образом были заняты постройкой машины к следующему сезону.

Я знаю свои сроки – когда мне бы хотелось знать, чем я буду заниматься в следующем году, и строить соответствующие планы. Думаю, было бы здорово определиться со всем в августе. Но я надеюсь, что мы услышим какие-то новости раньше августа.

Думаю, у «Кадиллака» есть список кандидатов на места пилотов. Могу предположить, что я мог бы помочь им своим опытом – ведь я выступал за три команды в «Ф-1», и в одной из них мы достигли больших успехов. Да и с «Уильямсом» у нас было несколько отличных результатов. Так что я думаю, что у меня неплохие позиции», – рассказал Боттас.

Валттери Боттас о шансах попасть в «Кадиллак»: «Думаю, у меня неплохие позиции»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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