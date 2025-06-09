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Ландо Норрис о решении ограничить использование соцсетей: «Я очень рад, все это было пустой тратой жизни»

Норрис рад решению ограничить себя в использовании соцсетей.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что решение перестать постоянно сидеть в соцсетях и сосредоточиться на более важных вещах помогло ему стать лучше и как человеку, и как гонщику.

«Невозможно оценить силу влияния этого решения. Но мне все нравится…я по-прежнему пользуюсь своими аккаунтами, соцсетями, я иногда выкладываю там что-то и так далее.

Я по-прежнему общаюсь с друзьями, поддерживаю связь с людьми. Но на этом все. И я очень и очень рад, потому что, по ощущениям, все это было пустой тратой жизни. В моей жизни есть много других вещей, которым я лучше уделю больше внимания», – рассказал Норрис.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
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