Ландо Норрис о решении ограничить использование соцсетей: «Я очень рад, все это было пустой тратой жизни»

Норрис рад решению ограничить себя в использовании соцсетей.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что решение перестать постоянно сидеть в соцсетях и сосредоточиться на более важных вещах помогло ему стать лучше и как человеку, и как гонщику.

«Невозможно оценить силу влияния этого решения. Но мне все нравится…я по-прежнему пользуюсь своими аккаунтами, соцсетями, я иногда выкладываю там что-то и так далее.

Я по-прежнему общаюсь с друзьями, поддерживаю связь с людьми. Но на этом все. И я очень и очень рад, потому что, по ощущениям, все это было пустой тратой жизни. В моей жизни есть много других вещей, которым я лучше уделю больше внимания», – рассказал Норрис.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!