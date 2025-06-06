Фернандо Алонсо о завершении карьеры: «Время на круге подскажет мне, когда остановиться»

Алонсо пока не готов обсуждать завершение карьеры.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что сезон-2026 вряд ли станет для него последним в «Формуле-1», и что пока он не чувствует потери скорости.

По словам Алонсо, он завершит карьеру тогда, когда поймет, что уже не может быть достаточно быстрым для борьбы за хорошие позиции.

«Сезон-2026 будет очень важным, а не финальным (заранее). Думаю, для начала мне нужно посмотреть, как будет складываться следующий сезон, насколько я буду мотивирован. Каждый год я подхожу к старту сезона в разном настроении.

У тебя меняются ощущения от того, как ты выступаешь, насколько ты конкурентоспособен, насколько ты мотивирован продолжать тренировки, чтобы поддерживать форму на высшем уровне, какова твоя личная ситуация, семейная ситуация. Все эти факторы влияют на принятие решения.

Что принять решение о завершении карьеры, я должен быть на сто процентов в этом уверен. Ты должен почувствовать, что время пришло – я этого пока не чувствую. Я прыгаю за руль болида, выезжаю на стартовую решетку, и я счастлив быть там, я мотивирован и стремлюсь выступать как можно лучше.

В конечном счете, время на круге подскажет мне, когда остановиться. Или мое физическое состояние ухудшится, у меня что-то начнет болеть, так тоже бывает. Иногда ты получаешь небольшие травмы, проводишь плохие гонки. Но если я буду оставаться здоровым, то время на круге подскажет мне, когда остановиться – я почувствую, что уже недостаточно быстр, что больше не могу достаточно быстро проезжать круг. Но пока я всем доволен», – рассказал Алонсо.

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