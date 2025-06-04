Кристиан Хорнер о будущем Цуноды: «Возьму пример с Бриаторе и не буду отвечать на данный вопрос»

Хорнер оценил перспективы Цуноды.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер рассказал, что команда пока не будет делать выводов по результатам Юки Цуноды и думать о его возможной замене.

Цуноде в этом сезоне, выступая за «Ред Булл», удалось заработать лишь 7 очков, в то время как Макс Ферстаппен заработал уже 137 очков и занимает 3-е место в общем зачете.

«Думаю, я возьму пример с Флавио Бриаторе и скажу, что не хочу отвечать на этот вопрос. Но вообще, по Юки пока слишком рано делать выводы, он только осваивается в команде. Он попадал в третий сегмент квалификации, набирал очки, причем даже набирал очки после старта с пит-лейн.

При этом у него также было несколько инцидентов, так что впереди его ждет длинный путь, ему нужно над многим работать. Мы примем решение. У нас есть много времени, и мы никуда не спешим.

Все, что нужно Цуноде, и что мы можем ему дать – это время. И поддержка команды. Чтобы он сумекл адаптироваться и подобраться комфортные для себя настройки болида. Для управления этими болидами тебе в первую очередь нужна уверенность в себе. И я думаю, что он ее найдет. Цунода быстр, он соберет все воедино», – рассказал Хорнер.

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