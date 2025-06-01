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Андреа Стелла: «Стратегия «Ред Булл» не должна была стать проблемой – но Ферстаппен оказался быстр»

В «Макларене» признали, что Ферстаппен заставил их понервничать в Испании.

Руководитель «Макларена» прокомментировал стратегическую борьбу с «Ред Булл» на Гран-при Испании.

«Когда мы увидели, что [Макс] Ферстаппен остановился, то подумали, что они выбрали стратегию с тремя пит-стопами. Это не должно было стать проблемой, поскольку мы уже обогнали его на трассе. Мы думали, что у нас хороший отрыв. Но в действительности он оказался быстр.

У Макса был быстрый темп, и когда мы ехали на «медиуме» на втором отрезке, то мы атаковали, контролировали темп – а он очень быстро нас догонял. Намного быстрее, чем мы надеялись.

В какой-то момент мы даже попросили пилотов атаковать сильнее. И оба ответили в духе: «Не уверен, что могу выжать больше скорости». Тогда мы немного переживали, что ситуация могла сложиться иначе, чем нам казалось по ходу первого отрезка.

Все усложняло то, что между Оскаром [Пиастри] и Ландо [Норрисом] было примерно 2,5 секунды или около того. Если бы нам нужно было обыграть Ферстаппена, то для них это могло обернуться проблемой. Но к счастью, он начал понемногу терять темп.

В конце второго отрезка Оскар значительно прибавил в темпе – и это позволило нам последовательно провести пит-стопы. Думаю, пилоты отлично справились, как и наши инженеры по шинам. В целом мне кажется, мы хорошо провели эту гонку», – сказал Стелла.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoАндреа Стелла
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
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logoМакс Ферстаппен
Гран-при Испании
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