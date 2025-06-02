Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании

Ферстаппен на грани пропуска одного этапа «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен стал десятым по итогам Гран-при Испании после того, как получил десятисекундный штраф за столкновение с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом .

ФИА сообщила, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» также получил три штрафных балла. Теперь на счету Ферстаппена 11 баллов за последний год. Если Макс заработает еще один, то будет дисквалифицирован на один Гран-при.

«Пилот машины №1 [Ферстаппен] был очевидно недоволен приказом команды вернуть позицию [Расселлу]. На подъезде к пятому повороту машина №1 существенно замедлилась и, как казалось, пропускала машину №63 [Расселла]. Тем не менее после того, как машина №63 опередила машину №1 на въезде в пятый поворот, машина №1 внезапно ускорилась и столкнулась с машиной №63.

Столкновение, безусловно, вызвано действиями машины №1», – говорится в вердикте стюардов.

Первые два штрафных очка Макса «сгорят» 30 июня. До этого момента нидерландцу предстоит провести Гран-при Канады и Австрии.

Единственный гонщик в истории «Ф-1», пропустивший этап из-за перебора штрафных очков – Кевин Магнуссен, выступавший за «Хаас» в 2024 году.

Ферстаппен получил 10-секундный штраф за столкновение с Расселлом и опустился на 10-е место на Гран-при Испании

«По правилам Максу должны были показать «черный флаг» и дисквалифицировать». Нико Росберг – о столкновении Ферстаппена с Расселлом