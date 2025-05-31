Рассмотрение нарушения Стролла перенесено на утро воскресенья (RN365)

Рассмотрение дела о нарушении Стролла отложили до воскресенья.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл допустил нарушение во время квалификации к Гран-при Испании . Строллу была дана команда со стороны сотрудников ФИА пройти процедуру взвешивания болида.

Данная процедура назначается по ходу квалификации случайным образом и направлена на контроль за соблюдением правил. Однако Стролл не привез машину на весы, расположенные на пит-лейне.

Как отметил в своем отчете технический делегат ФИА Джо Бауэр, после получения сообщения о необходимости пройти процедуру взвешивания Стролл в течение 5 минут оставался в боксах, а потом не заехал на весы.

Обычно в случае подобного нарушения предусматривается дисквалификация пилота. Слушание по делу Стролла, на которых стюарды разобрали бы эпизод, было назначено на 17:45 по местному времени. Однако в 19:36 по местному времени ФИА финализировала стартовую решетку на завтрашнюю гонку, а в самом документе была оставлена пометка, что слушание по делу о нарушении Стролла отложено из-за непредвиденных обстоятельств.

По информации RacingNews365, теперь дело Стролла будет рассмотрено не ранее чем утром воскресенья.

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