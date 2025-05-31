Льюис Хэмилтон о новых правилах гибкости антикрыльев: «Пустая трата денег»

Хэмилтон раскритиковал введение новых правил гибкости антикрыльев.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Испании , отметив, что новые правила ФИА в отношении допустимой степени гибкости передних антикрыльев вообще ни на что не повлияли. И в результате команды просто потратили деньги впустую.

«Пустая трата денег. Все команды просто потратили деньги. Эти правила буквально ничего не изменили. Антикрылья на болидах всех команд по-прежнему прогибаются, просто наполовину. При этом всем командам пришлось тратить деньги на проектирование и изготовление этих антикрыльев. Это какая-то бессмыслица. Лучше бы отдали эти деньги на благотворительность.

Впечатляет ли скорость «Макларена »? Да, определенно. То, чего они добились – это поразительно. В моем случае отставание составило 0,5 секунды, для ребят чуть выше меня – 0,3 секунды.

Такой отрыв нельзя назвать непреодолимой преградой, и нельзя сказать, что его невозможно отыграть. Но, для примера, команде требуются месяцы разработок и упорного труда, чтобы отыграть хотя бы 0,1 секунды на круге. У нас точно нет готовящихся разработок, которые бы сделали нашу машину на 0,5 секунды быстрее – а именно столько нам нужно, чтобы опередить «Макларен», – рассказал Хэмилтон.

Пиастри смял соперников в квале в Барселоне. Новые правила не замедлили «Макларен»