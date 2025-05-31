Нико Росберг о Хэмилтоне: «Даже величайший в истории становится медленнее с возрастом»

Росберг связал проблемы Хэмилтона в «Феррари» с возрастом.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением об экс-напарнике Льюисе Хэмилтоне , который испытывает трудности после перехода из «Мерседеса » в «Феррари».

«В каком-то смысле это продолжение прошлого года, когда уже было западение, и Джордж [Расселл] был впереди. Он также набрал больше очков в сезоне.

Теперь это продолжилось, ему не хватает каких-то вещей, особенно чистого темпа в квалификациях. Мы знаем, что Шарль [Леклер] – невероятный гонщик в квалификациях, так что Льюису необходимо найти темп.

Даже величайший в истории в какой-то момент становится чуть медленнее. Это связано с возрастом. Когда тебе 40 лет, это скорее случится раньше, чем позже. Вопрос в том, настал ли этот момент.

Даже десятая доля секунды порой играет огромную роль в этом спорте, особенно когда сражаешься с одним из главных гонщиков нового поколения – Шарлем Леклером , которого считают одним из абсолютно сильнейших пилотов в квалификационном режиме», – отметил эксперт на Гран-при Испании.

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