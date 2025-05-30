Фернандо Алонсо: «Барселона останется в «Ф-1» на следующие 40 лет»

Алонсо уверен, что Мадрид не помешает Барселоне остаться в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » и амбассадор трассы «Барселона-Каталония » Фернандо Алонсо высказался о будущем автодрома, на котором в ближайшие выходные состоится Гран-при Испании.

Контракт «Формулы-1» с треком истекает в следующем году. В 2026-м состоится еще одна гонка в Испании – в Мадриде.

«Не считаю, что мы потеряем Барселону. Это мое мнение, а также мое желание.

Здорово, что появляются новые трассы. И хорошо, что в последнее десятилетие «Формула-1 » приезжает в новые страны. В то же время необходимо сохранять некоторые из традиционных автодромов, где писалась история «Формулы-1».

На мой взгляд, «Формула-1» и Барселона сильно связаны. Мы десятилетиями проводим тут тесты. Думаю, любая команда выберет Барселону, если нужен один трек для тестов. В следующем году мы вернемся сюда зимой, потому что будет новый регламент, новые болиды – опять же, команды выбирают Барселону, потом что это, можно сказать, типичный автодром «Формулы-1».

И этот автодром вносил изменения, чтобы соответствовать стандартам «Формулы-1». За последние два или три года все сооружения в паддоке, трибуны – все было выведено на новый уровень. Барселона была тут последние два или три десятилетия, и Барселона останется здесь на следующие 10, 20, 30, 40 лет.

Кроме того, какие-то из треков попадут в календарь на время и, наверное, вновь исчезнут. Так что мы не можем потерять Барселону», – подчеркнул двукратный чемпион мира.

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