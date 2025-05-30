1

Фернандо Алонсо: «Барселона останется в «Ф-1» на следующие 40 лет»

Алонсо уверен, что Мадрид не помешает Барселоне остаться в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» и амбассадор трассы «Барселона-Каталония» Фернандо Алонсо высказался о будущем автодрома, на котором в ближайшие выходные состоится Гран-при Испании.

Контракт «Формулы-1» с треком истекает в следующем году. В 2026-м состоится еще одна гонка в Испании – в Мадриде.

«Не считаю, что мы потеряем Барселону. Это мое мнение, а также мое желание.

Здорово, что появляются новые трассы. И хорошо, что в последнее десятилетие «Формула-1» приезжает в новые страны. В то же время необходимо сохранять некоторые из традиционных автодромов, где писалась история «Формулы-1».

На мой взгляд, «Формула-1» и Барселона сильно связаны. Мы десятилетиями проводим тут тесты. Думаю, любая команда выберет Барселону, если нужен один трек для тестов. В следующем году мы вернемся сюда зимой, потому что будет новый регламент, новые болиды – опять же, команды выбирают Барселону, потом что это, можно сказать, типичный автодром «Формулы-1».

И этот автодром вносил изменения, чтобы соответствовать стандартам «Формулы-1». За последние два или три года все сооружения в паддоке, трибуны – все было выведено на новый уровень. Барселона была тут последние два или три десятилетия, и Барселона останется здесь на следующие 10, 20, 30, 40 лет.

Кроме того, какие-то из треков попадут в календарь на время и, наверное, вновь исчезнут. Так что мы не можем потерять Барселону», – подчеркнул двукратный чемпион мира.

Алонсо стал амбассадором трассы Гран-при Испании

Экскурсия по «Ф-1» в Барселоне: все декорации Гран-при Испании

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФернандо Алонсо
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
logoФормула-1
трассы
Барселона-Каталония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
23 минуты назад
Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»
1852 минуты назад
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го
2сегодня, 08:36
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
54сегодня, 08:30
Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки
23сегодня, 08:11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
25сегодня, 08:00
Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»
6сегодня, 07:45
Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
22сегодня, 06:51
Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании
61сегодня, 06:30
Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото