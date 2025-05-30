Кристиан Хорнер о легальности болида «Макларена»: «В правилах «Ф-1» всегда есть место для интерпретаций»

Хорнер считает легальным болид «Макларена».

Руководитель «Ред Булл» объяснил многочисленные обращения команды к ФИА по поводу разъяснения правил.

Недавно команда из Милтон-Кейнса просила федерацию разъяснить правила касательно устройства системы охлаждения тормозов. Предполагается, что именно за счет нее «Макларен» лучше остальных работает с шинами.

В ответ ФИА выпустила несколько уточняющих технических директив – однако на положение дел они не повлияли. Тем не менее таким образом «Ред Булл» исключил часть возможных объяснений феномена «Макларена ».

«Они прошли все тесты ФИА. Но в «Формуле-1» очень сложные правила – всегда есть место для интерпретаций. Вот почему команды спорят друг с другом. Как я говорил, это нормально – против нас действовали так же», – сказал Хорнер .

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)

Техночудо подняло «Макларен» на вершину «Ф-1». Соперники в нокауте (и восторге)

