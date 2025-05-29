Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)

«Ред Булл» крайне близок к тому, чтобы сохранить Ферстаппена.

Итальянская версия Motorsport.com поделилась информацией об опции выхода, которой может воспользоваться Макс Ферстаппен, чтобы покинуть «Ред Булл».

Согласно новым сведениям, австрийская команда почти наверняка сохранит четырехкратного чемпиона «Формулы-1». Ферстаппен сможет уйти, если после Гран-при Австрии (27-29 июня) будет вне топ-4 в чемпионате.

Вероятность такого сценария близка к нулю: Макс опережает пилота «Феррари » Шарля Леклера , который располагается на пятой позиции, на 57 очков. Если в ближайшие выходные в Испании нидерландец не проиграет сопернику семь очков, он заранее обеспечит себе победу над Леклером на момент дедлайна.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года. Ситуация с сезонами-2027 и 2028 остается неясной, но команда скоро гарантирует себе услуги Макса «как минимум на 2026 год», пишет издание.

«Мысль о разрыве контракта по обоюдному согласию даже не приходит в голову Кристиану Хорнеру, любой другой вариант отпадает, если только не случится настоящий катаклизм с рекордными штрафами [Ферстаппена], который войдет в историю «Ф-1», – говорится в статье.

Портал также ожидает, что «Мерседес » и Джордж Расселл будут обсуждать новую сделку в самое ближайшее время.

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