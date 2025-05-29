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Джордж Расселл об обгоне Албона за счет срезки шиканы: «Я просто устал наблюдать за Алексом, который ехал со скоростью моей бабушки»

Расселл не планирует повторять срезки трассы в будущих гонках.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об инциденте, который имел место на Гран-при Монако. Расселл, взбешенный тем, что Алекс Албон специально сдерживал его и других соперников, чтобы его напарник мог создать задел для пит-стопа без потери позиции, срезал шикану на выходе из туннеля и отказался возвращать позицию.

За это Расселл получил штраф в виде проезда по-пит-лейн. По словам Джорджа, он просто хотел погонять в Монако, поэтому и отказался возвращать позицию, согласившись на штраф.

В итоге после гонки Албон в качестве жеста примирения обещал оплатить счет за их совместный ужин, что и сделал перед этапом в Барселоне.

«Ужин был недостаточно дорогой, так что это счет пока не оплачен (смеется). Но вообще, если честно, я просто устал, просидев 50 кругов на заднем антикрыле «Уильямса».

Ирония в том, что срезав трассу и отбыв штраф я в итоге финишировал на более высокой позиции, чем если бы продолжал сидеть позади «Уильямса» Алекса. Всего за три круга я оторвался на дистанцию, которая позволяла провести пит-стоп без потери позиции, и мог спокойно вести гонку как хочу.

Но да, для нас уик-энд в Монако, по сути, закончился очень рано. Мы ни за что не боролись. Ты получил одинаковое количество очков [ноль] вне зависимости от того, каким финиширует – 11-м или 20-м. Как я уже говорил, мне просто хотелось насладиться гонкой на трассе в Монако. Так что я хотя бы получал удовольствие от пилотажа на последних 25 кругах гонки. Так что нет, никакого Джорджа Расселла – революционера, теперь постоянно срезающего трассу. Я просто устал наблюдать за Алексом, который ехал со скоростью моей бабушки», – рассказал Расселл.

Албон заплатил за ужин с Расселлом после того, как Джорджа оштрафовали за обгон Алекса со срезкой

Алекс Албон об ужине с Расселлом: «Джордж заказал самое дорогое блюдо, я заплатил – как и должен был»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoМерседес
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