В Марокко готовят проект трассы для проведения Гран-при «Формулы-1» (RN365)

В Марокко хотят проводить Гран-при «Формулы-1».

По информации Racingnews365, проекту постройки трассы и всей необходимой инфраструктуры, общей стоимостью $1,2 млрд, был дан «зеленый свет».

По ходу гоночного уик-энда в Монако руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали , что ведет переговоры с тремя африканскими странами о возможности проведения Гран-при. Помимо ЮАР и Руанды, третьей страной, как стало известно, является Марокко.

Проект Гран-при Марокко предполагает строительство автодрома в 20 км от Танжера. Трасса категории «А» сможет принимать у себя гонки «Формулы-1», MotoGP и WEC, реализация проекта создаст 10000 новых рабочих мест. Руководителем проекта является бывший босс «Макларена» Эрик Булье .

К настоящему времени частные инвесторы уже гарантировали выделение на проект $800 млн. В Марокко ожидают, что остальная сумма будет с легкостью собрана, когда проект Гран-при получит одобрение на высшем уровне.

Серьезным конкурентным преимуществом заявки Марокко считается географический фактор – поскольку до Танжера очень просто добраться из Европы. В 45 км от Танжера находится промышленный порт «Танжер Мед» – путь до него на корабле из испанского порта Альхесираса занимает несколько часов. Это позволит командам возвести в паддоке постоянные моторхоумы, а не возводить временные.

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