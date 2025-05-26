Ральф Шумахер: «Если так будет продолжаться, это станет концом для Гран-при Монако»

Шумахер опасается за будущее Гран-при Монако.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает неприемлемым то, как прошла последняя гонка в Монте-Карло.

По словам немца, организаторам и «Ф-1» нужно думать над способами устранения проблемы с отсутствием обгонов.

«Если все и дальше будет продолжаться в том же духе, в итоге это станет концом для Гран-при Монако. Потому что зрители просто не будут это смотреть. Да, на Гран-при Монако прекрасная атмосфера, великолепная квалификациях, но таких гонок больше быть не должно.

Что с этим делать? Разумеется, наилучшим вариантом было бы создать на трассе возможность для обгонов, но я полагаю, что это потребует огромных финансовых затрат», – рассказал Шумахер.

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