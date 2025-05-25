Алекс Албон о сдерживании пелотона: «Уильямс» не хотел и не планировал поступать так»
Албон извинился за стратегию «Уильямса» в Монако.
Пилот «Уильямса» прокомментировал тактику команды со сдерживанием пелотона на Гран-при Монако, которая позволила тайцу финишировать девятым.
«Знаю, что мы устроили плохое шоу и разозлили некоторых пилотов позади. Но тут все сводится к использованию преимущества трассы и размеров машин. Два пит-стопа просто вынудили нас сделать две остановки вместо одной.
Приношу извинения всем, кто смотрел гонку, потому что получилось не очень хорошо. Мы не хотели и не планировали поступать так», – сказал Албон.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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