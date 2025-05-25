Алекс Албон о сдерживании пелотона: «Уильямс» не хотел и не планировал поступать так»

Албон извинился за стратегию «Уильямса» в Монако.

Пилот «Уильямса » прокомментировал тактику команды со сдерживанием пелотона на Гран-при Монако , которая позволила тайцу финишировать девятым.

«Знаю, что мы устроили плохое шоу и разозлили некоторых пилотов позади. Но тут все сводится к использованию преимущества трассы и размеров машин. Два пит-стопа просто вынудили нас сделать две остановки вместо одной.

Приношу извинения всем, кто смотрел гонку, потому что получилось не очень хорошо. Мы не хотели и не планировали поступать так», – сказал Албон .

Карлос Сайнс о тактике сдерживания пелотона: «Мне не понравилось этим заниматься. Но Лоусон начал первым»

