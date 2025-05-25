Льюис Хэмилтон: «Гонку я провел в одиночестве и ни с кем не боролся»

Хэмилтон разочарован гонкой в Монако.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Монако, отметив, что остался не слишком впечатлен гонкой, поскольку большую часть времени ехал по трассе в одиночестве.

«Отставание в 50 секунд? Бывает. Знаю ли я причины? Нет. Что касается новых правил пит-стопов, то я не имею возможности комментировать события гонки с участием других пилотов. Потому что сам гонку провел в одиночестве. Я стартовал седьмым, какое-то время провел позади двух машин соперников, в итоге сумел пройти их, а после этого оказался в одиночестве.

Отрывы были весьма большими, на трассе я ни с кем не боролся. Мне нужно было появление на трассе машины безопасности или что-то такое, но этого не случилось. Так что все прошло довольно прямолинейно и просто.

При этом информация (от команды) была не вполне понятной. Я не понимал, за что я вообще борюсь. То есть, ведем ли мы борьбу за более высокую позицию? Оказалось, что нет. По скорости я даже близко не мог сравниться с ребятами впереди», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?