Тото Вольфф о тактике «Уильямса»: «На месте Воулза я бы, возможно, действовал точно так же»

Вольфф оценил тактику «Уильямса» в Монако.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Монако, а также высказал свое отношение к тактике «Уильямса ».

Карлос Сайнс и Алекс Албон по очереди сдерживали обоих пилотов «Мерседеса», создавая друг для друга отрывы для проведения пит-стопов без потери позиции. Что очень не понравилось «Мерседесу» – особенно сильно по ходу гонки негодовал из-за этого Джордж Расселл.

«Гран-при Монако остается квалификационной гонкой, и в воскресенье вы почти никогда не отыгрываете позиции, поскольку в гонке просто не можете обгонять. Ну и с правилом двух обязательных пит-стопов команды начали использовать разные трюки – когда гонщик поддерживает не очень высокую скорость, чтобы напарник мог создать себе комфортный отрыв впереди и провести пит-стоп, не теряя при этом позицию.

Причем мы видели подобное в Монако и в предыдущие годы – порой пилот может ехать на пять секунд медленнее, чем позволяет машина, и при этом удерживать свою позицию.

В каком-то смысле, в чем-то сегодняшняя гонка была даже хуже обычных классических гонок в Монако с одним пит-стопом.

Возможно, стоит ввести какое-то правило максимально допустимого времени прохождения круга, чтобы определенные пилоты не могли ехать настолько медленно и пользоваться этой тактикой.

Болельщикам нравится Гран-при Монако, это потрясающий этап и привлекательное место. Проблема лишь в том, что с точки зрения зрелищности гонки тут получаются слабыми.

При этом еще по ходу гонки руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз (долгое время работавший в «Мерседесе» главным стратегом) прислал мне тестовое сообщение, в котором извинился за происходящее. Однако на месте Джеймса я бы, в такой ситуации, возможно, действовал точно так же», – рассказал Вольфф.

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