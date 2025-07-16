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Джолион Палмер: «Мекьесу в «Ред Булл» предстоит сразу решать несколько важных вопрос. Один из них – состав пилотов»

Палмер высказался о задачах нового руководителя «Ред Булл».

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о том, насколько трудная задача в данный момент стоит перед новым руководителем «Ред Булл» Лораном Мекьесом.

«Мекьесу предстоит сразу решать несколько очень важных вопросов. Один из них – очевидно, вопрос состава пилотов.

Ситуация с контрактом Макса, все эти слухи (про «Мерседес»), уход Кристиана Хорнера – все это случилось почти одновременно. Так что это один из вопросов, которые Лорану и руководству «Ред Булл» предстоит попытаться уладить. Смогут ли они удержать своего звездного гонщика?

Ведь Макс сейчас похож на клей, который скрепляет собой всю команду «Ред Булл». Если прямо сейчас убрать из «Ред Булл» и Макса, то получится, что они потеряют вообще все.

Да, Гельмут Марко по-прежнему остается в «Ред Булл» в должности советника, но многие специалисты, занимавшие ключевые посты, из «Ред Булл» уже ушли. И при этом Максу все равно удается демонстрировать великолепные выступления, вроде поула на «Сильверстоуне». Он все еще способен направлять команду.

Думаю, теперь одной из центральных фигур в команде станет и Джанпьеро Ламбьязе (гоночный инженер Ферстаппена и с недавнего времени главный гоночный инженер «Ред Булл»), а у него прекрасные отношения с Максом.

При этом серьезные вопросы по-прежнему вызывает фигура второго пилота. И вот тут Лоран может помочь, поскольку у него уже есть большой опыт работы с Юки Цунодой. Он может постараться разобраться в том, что там происходит», – рассказал Палмер.

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЮки Цунода
logoДжолион Палмер
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
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