Карлос Сайнс: «Я был одним из кандидатов в «Мерседес», но сделка не была близка к заключению»
Сайнс поделился воспоминаниями о переговорах с «Мерседесом».
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подтвердил, что в прошлом году вел переговоры с несколькими командами «Ф-1» – и «Мерседес» был в их числе. Однако в итоге в «Мерседесе» сделали выбор в пользу Кими Антонелли, а Сайнс перешел в «Уильямс».
«Близка ли была сделка с «Мерседесом»? Не особо. Да, в тот момент мы много общались и с Тото Вольффом, и с многими другими командами. И да, я был одним из кандидатов, которых рассматривали в «Мерседесе».
Но насколько близок я был к переходу в «Мерседес»? Ну, об этом я уже не смогу спросить Тото. Но я думаю, что он очень доволен выбором в пользу Андреа Кими Антонелли», – рассказал Сайнс.
Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
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