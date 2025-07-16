Карлос Сайнс: «Я был одним из кандидатов в «Мерседес», но сделка не была близка к заключению»

Сайнс поделился воспоминаниями о переговорах с «Мерседесом».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подтвердил, что в прошлом году вел переговоры с несколькими командами «Ф-1» – и «Мерседес» был в их числе. Однако в итоге в «Мерседесе» сделали выбор в пользу Кими Антонелли, а Сайнс перешел в «Уильямс ».

«Близка ли была сделка с «Мерседесом»? Не особо. Да, в тот момент мы много общались и с Тото Вольффом , и с многими другими командами. И да, я был одним из кандидатов, которых рассматривали в «Мерседесе ».

Но насколько близок я был к переходу в «Мерседес»? Ну, об этом я уже не смогу спросить Тото. Но я думаю, что он очень доволен выбором в пользу Андреа Кими Антонелли », – рассказал Сайнс.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?