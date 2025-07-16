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Карун Чандок: «Лагерь Ферстаппена получил в «Ред Булл» колоссальную власть. И Хорнер тоже несет за это ответственность»

К увольнению Хорнера привела чрезмерная вера в Ферстаппена – считает Чандок.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о причинах увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

Чандок считает, что Хорнер отчасти был сам виноват в том, что случилось, поскольку сам выстраивал команду вокруг Ферстаппена.

«Я много думал о случившемся и в целом мы можем сказать, что в последние годы «Ред Булл» превратился в команду с одной машиной, разве не так?

Мы часто говорили о том, каким путем пошла команда фактически с момента ухода Даниэля Риккардо – какой подход в «Ред Булл» начали использовать в разработке болида, в структуре самой команды. Можно сказать, что они поставили все на Макса Ферстаппена и его лагерь, что называется, поместили все яйца в одну корзину.

И в конечном счете этот подход и привел к упадку. Распределение сил и власти в пользу «команды Ферстаппена» оказалось чрезмерно непропорциональным. До такой степени, что смотря на ситуацию со стороны можно подумать: «Секундочку, Макс только что выиграл поул в Великобритании, он выиграл две гонки в этом году, а вторая машина всегда далеко позади».

И эта ситуация дает лагерю Ферстаппена колоссальную власть. Потому что, если Макс сейчас уйдет из «Ред Булл», команда окажется в лучшим случае четвертой или пятой по скорости в пелотоне.

Вероятно, данная ситуация тоже стала одним из факторов, и Кристиан Хорнер тоже несет за это ответственность. Ведь именно он был главным человеком в «Ред Булл».

Получается, что именно он решил придерживаться этой философии, выстроил команду именно таким образом. Может это вышло случайно, но факт остается фактом – именно Хорнер был во главе команды, и мне кажется, что он слишком сильно поверил в «команду Ферстаппена», – рассказал Чандок.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКарун Чандок
logoРед Булл
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
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