«Пирелли» не предложила варианты стратегий в Монако: «Случиться может что угодно – 3 комплекта шин, все составы в игре»
Поставщик шин «Формулы-1» перед каждым этапом предлагает несколько ключевых стратегий. Перед Гран-при Монако компания не стала так поступать.
Гонка в княжестве пройдет по новым правилам – с двумя обязательными пит-стопами.
«Три разных комплекта шин будут использованы на Гран-при Монако, все составы в игре. Случиться может что угодно», – написали в «Пирелли».
Фирма привезла в Монте-Карло самые мягкие составы – C4, C5 и C6.
Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола упомянул, что из-за новых правил «теоретических возможностей слишком много, не говоря о том, что на этой трассе вполне вероятны появления машины безопасности».
Мартин Брандл о двух пит-стопах в Монако: «Пилоты в хвосте заедут на первом и втором кругах, лидеры будут тянуть до предпоследнего»
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Изображение: соцсети «Пирелли»