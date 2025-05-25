«Пирелли» не предложила варианты стратегий в Монако: «Случиться может что угодно – 3 комплекта шин, все составы в игре»

В Монте-Карло слишком много вариантов стратегий для «Пирелли».

Поставщик шин «Формулы-1» перед каждым этапом предлагает несколько ключевых стратегий. Перед Гран-при Монако компания не стала так поступать.

Гонка в княжестве пройдет по новым правилам – с двумя обязательными пит-стопами.

«Три разных комплекта шин будут использованы на Гран-при Монако, все составы в игре. Случиться может что угодно», – написали в «Пирелли».

Фирма привезла в Монте-Карло самые мягкие составы – C4, C5 и C6.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола упомянул, что из-за новых правил «теоретических возможностей слишком много, не говоря о том, что на этой трассе вполне вероятны появления машины безопасности».

Мартин Брандл о двух пит-стопах в Монако: «Пилоты в хвосте заедут на первом и втором кругах, лидеры будут тянуть до предпоследнего»

Кристиан Хорнер: «Два обязательных пит-стопа могут превратить гонку в лотерею»

Изображение: соцсети «Пирелли»