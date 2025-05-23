Мартин Брандл о двух пит-стопах в Монако: «Пилоты в хвосте заедут на первом и втором кругах, лидеры будут тянуть до предпоследнего»

Брандл ожидает необычные стратегии в Монте-Карло.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал возможные подходы фаворитов и аутсайдеров на Гран-при Монако , который в этом сезоне пройдет с двумя обязательным пит-стопами.

«Мне нравится идея, что-то новое. Дадим ей шанс.

И, думаю, если все сработает в воскресенье, может не сработать в следующем году, к примеру, ведь все зависит от машин безопасности, красных флагов – появляются они или нет, когда появляются.

Немного удивлен, что не обязали проводить один пит-стоп в первой половине гонки, например, или что-то в этом духе. Если ты в хвосте, то просто заезжаешь на пит-стоп на первом круге, затем на втором, а потом ждешь своих шансов.

И мы также увидим, как будут тянуть лидеры в конце Гран-при на тот случай, если появится машина безопасности, и останавливаться на предпоследнем круге, к примеру.

Но, без сомнений, это означает, что ты не можешь ехать впереди в темпе «Формулы-2», всех сдерживать, пока не создашь себе задел. Или, даже хуже, как мы видели в прошлом году: красные флаги на первом круге, а затем пилотам вообще не надо заезжать», – заявил Брандл.

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