Бермэн потеряет 10 позиций на старте Гран-при Монако за обгон под красными флагами

Бермэн получил суровое наказание за игнорирование красных флагов.

Стюарды выписали пилоту «Хааса » Оливеру Бермэну штраф в виде потери десяти позиций на старте Гран-при Монако. Также британец получил два штрафных балла (всего на его счету четыре балла за последние 12 месяцев).

Во второй практике новичок «Формулы-1» совершил обгон гонщика «Уильямса » Карлоса Сайнса после того, как сессия была прервана красными флагами. Судьи признали, что команда достаточно поздно сообщила спортсмену о красных флагах, однако до обгона непосредственно перед Бермэном зажглась световая панель. Кроме того, соответствующий сигнал появился и на руле Оливера.

Бермэн сообщил, что увидел красные флаги, но решил не замедляться слишком резко, так как посчитал, что такие действия были бы более опасными. Стюарды не согласились с объяснением.

В ФИА также рассмотрели случай Юки Цуноды: пилота «Ред Булл» подозревали в том, что он недостаточно замедлился под желтыми флагами, но в итоге судьи обнаружили, что японец не нарушал правила.

Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й