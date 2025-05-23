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Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Леклер выиграл обе пятничные тренировки «Формулы-1» в Монте-Карло.

Гран-при Монако

Монте-Карло

23 мая 2025 года

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,355 (31 круг)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,038 (27)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,105 (29)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,322 (31)

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,468 (31)

6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,487 (17)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,535 (30)

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,563 (33)

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,647 (31)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,713 (29)

11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,717 (29)

12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,737 (31)

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,796 (32)

14. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,879 (28)

15. Оливер Бермэн («Хаас») +0,904 (33)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,907 (32)

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,049 (34)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,157 (30)

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,186 (33)

20. Франко Колапинто («Альпин») +2,060 (31)

Пиастри врезался в барьеры во 2-й тренировке в Монако и вызвал красные флаги

Гран-при Монако-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжордж Расселл
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