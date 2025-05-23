Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Монте-Карло
23 мая 2025 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,355 (31 круг)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,038 (27)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,105 (29)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,322 (31)
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,468 (31)
6. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,487 (17)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,535 (30)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,563 (33)
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,647 (31)
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,713 (29)
11. Юки Цунода («Ред Булл») +0,717 (29)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,737 (31)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,796 (32)
14. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,879 (28)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +0,904 (33)
16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,907 (32)
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,049 (34)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,157 (30)
19. Эстебан Окон («Хаас») +1,186 (33)
20. Франко Колапинто («Альпин») +2,060 (31)
Пиастри врезался в барьеры во 2-й тренировке в Монако и вызвал красные флаги
Гран-при Монако-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й