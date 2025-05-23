Цунода проведет Гран-при Монако без нового днища (The Race)

Цунода лишился обновления из-за аварии в Имоле.

По данным The Race, часть новинок «Ред Булл» из Имолы будет присутствовать на болиде Юки Цуноды в Монако – однако некоторые обновления не были установлены. В частности, японец получил устаревшую версию днища, поскольку новую он разбил в квалификации на прошлом этапе.

Сам пилот «Ред Булл» отметил, что в Монако постарается придерживаться своего прошлогоднего подхода – когда он финишировал восьмым:

«Думаю, я буду действовать так же, как в прошлом году. Посмотрю, как все будет складываться после Имолы. Это первый раз, когда я собираюсь проехать короткий отрезок после Имолы – так что, возможно, постараюсь действовать полегче, чем обычно.

Кроме того, судя по всему, болид «Ред Булл» ведет себя весьма неровно [в Монако], так что буду работать постепенно. В Монако нельзя использовать тот же подход, что в Имоле или на других трассах, где есть зоны вылета. Я буду очень неспешно наращивать темп», – сказал Цунода.

Юки Цунода: «Понимание болида «Ред Булл» занимает больше времени, чем я ожидал»

