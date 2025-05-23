Юки Цунода: «Понимание болида «Ред Булл» занимает больше времени, чем я ожидал»

Цунода признал, что выступать за «Ред Булл» оказалось сложнее, чем он ожидал.

Пилот «Ред Булл» считает, что причиной его аварии в первом сегменте квалификации в Имоле стало непонимание болида RB21 и его поведения в зависимости от разных настроек.

«Авария в Имоле никогда бы не произошла, если бы я знал машину. На болиде «Рейсинг Буллз» я бы не попал в такую ситуацию. Я слишком сильно атаковал.

Мне не хватало понимания того, как ведет себя машина при каждых настройках. Те настройки, что я пробовал, были совершенно новыми – и поведение «Ред Булл» меняется намного сильнее, чем я ожидал.

Должен сказать, что в Имоле между второй и третьей практикой я поменял настройки, отказавшись от своего варианта и пойдя по пути, который выбрал Макс [Ферстаппен]. Мне понравились его настройки. Возможно, именно поэтому я перестарался», – сказал Цунода .

При этом японец отметил, что адаптация в «Ред Булл» проходит сложнее, чем ему изначально казалось:

«Процесс понимания RB21 занимает несколько больше времени, чем я ожидал. Но также было чувство, что я не знал, во что ввязываюсь. Ситуация могла быть хуже, чем сейчас. Я сел за руль машины, которую не знал – что-то получилось лучше, что-то вышло хуже.

С точки зрения понимания болида и настроек суть в том, что RB21 реагирует совершенно по-разному. Если я сравню его поведение в случае со всеми настройками, которые мы пробовали, то разница будет огромной. У «Ред Булл» трудно найти правильное рабочее окно для каждой трассы.

В плане обновлений – я не использовал полный пакет новинок в Имоле. У меня был не тот же болид, что у Макса . Не знаю, как распределят детали на этот уик-энд [в Монако], но не думаю, что получу все. Уйдет время, прежде чем я получу болид той же спецификации, что у него».

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