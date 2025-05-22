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Алекс Албон: «Два пит-стопа в Монако могут не добавить разнообразия, а заставить всех ринуться на пит-стопы на первых кругах»

Албон высказал сомнения относительно двух обязательных пит-стопов в Монако.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, какие опасения приходят ему на ум в связи с предстоящим Гран-при Монако, на котором гонщики будут обязаны совершить минимум по два пит-стопа.

«Понятно, что главным образом мы делаем все это, чтобы как-то расшевелить ситуацию. Но основное беспокойство в том, что это может не добавить разнообразия, а создать ситуацию, в которой все пилоты ринутся на пит-стопы на первом же круге, стараясь потом оказаться на чистой трассе. Это можно использовать на первом, втором, третьем, четвертом, пятом круге, и получить возможность атаковать. И что тогда?

Думаю, любой стратег команды «Формулы-1» скажет вам, что в данный момент мы понятия не имеем, к чему это приведет. А самое важное – как этим смогут пользоваться напарники, в том числе чтобы помогать друг другу.

Мне кажется, хорошим примером тут может служить прошлогодняя гонка в Джидде, и действиях «Хааса» и Кевина Магнуссена. Это та гонка, в которой Кевин просто «припарковал автобус» на трассе и в итоге помог своему напарнику Нико Хюлькенбергу совершить «бесплатный» пит-стоп (что принесло «Хаасу» 10-е место).

Когда же речь идет о Гран-при Монако и двух обязательных пит-стопах, то такая тактика очень даже возможна. И подобного никому бы не хотелось видеть. При этом я считаю саму идею с двумя пит-стопами хорошей. Думаю, нам нужно пробовать что-то делать, только вот в итоге это может никак не изменить сам стиль гонки», – рассказал Албон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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