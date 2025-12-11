Фернандо Алонсо: «Ферстаппен – главный талант поколения. Остальные – просто очень хорошие гонщики»

Алонсо оценил талант Ферстаппена.

Пилот «Астон Мартин » поделился мнением о Максе Ферстаппене , которого считает лучшим пилотом, несмотря на поражение в борьбе за титул в сезоне-2025.

«Мы все знаем, что он на другом уровне. Он главный талант поколения, в то время как остальные – просто очень хорошие гонщики», – заявил Алонсо .

