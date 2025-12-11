Фернандо Алонсо: «Ферстаппен – главный талант поколения. Остальные – просто очень хорошие гонщики»
Алонсо оценил талант Ферстаппена.
Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о Максе Ферстаппене, которого считает лучшим пилотом, несмотря на поражение в борьбе за титул в сезоне-2025.
«Мы все знаем, что он на другом уровне. Он главный талант поколения, в то время как остальные – просто очень хорошие гонщики», – заявил Алонсо.
Это не Ферстаппен чуть не выиграл титул «Ф-1», а «Макларен» разваливался
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
